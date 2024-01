Negli ultimi giorni, Realme aveva parlato sul suo profilo X (ex Twitter) di una presunta fotocamera a periscopio, ma, adesso, il brand cinese ha confermato ufficialmente l’arrivo della serie Realme 12 Pro 5G sul mercato indiano. La nuova gamma (che molto probabilmente sarà composta da due modelli) è in arrivo nel mese di gennaio in corso e sfoggerà un’inedita feature, ovvero un teleobiettivo con zoom a periscopio. I nuovi smartphone debutteranno in India come successori della serie Realme 11 Pro dello scorso anno.

Nel teaser condiviso da Realme India sul suo handle X, in cui ha rivelato che la serie Realme 12 Pro 5G debutterà questo mese sul mercato indiano, è possibile notare la scritta “Ci vediamo il XX gennaio 2024“. Dall’istante in cui il marchio sta svelando la nuova serie, è possibile aspettarci che la gamma comprenda due varianti, ossia Realme 12 Pro 5G e Pro+ 5G. Il produttore cinese sta anche anticipando le prossime offerte con hashtag “#PeriscopeOver200MP“. Tuttavia, resta da capire se entrambi i dispositivi saranno dotati di obiettivo periscopico. Pare che Realme stia inviando una lieve frecciatina agli smartphone Redmi Note 13 Pro che sono stati di recente presentati e che sono dotati di un sensore della fotocamera da 200MP.

Inoltre, è stato confermato che la serie Realme 12 Pro 5G sarà disponibile da Flipkart. Il brand non ha rivelato il resto dei dettagli sulle prossime offerte, ma la data esatta di lancio e altri teaser dovrebbero giungere nei prossimi giorni. In precedenza, si è vociferato che il Realme 12 Pro+ sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen. 2, mentre il 12 Pro dovrebbe essere dotato di un chipset Snapdragon 7 Gen. 3. Il primo dovrebbe sfoggiare anche un’unità periscopica OmniVision OV64B da 64MP con zoom ottico 3x, mentre il secondo disporrà di un teleobiettivo da 32MP.

