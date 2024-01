All’inizio del nuovo anno 2024 avremmo volentieri fatto a meno del tentativo di truffa con protagonista il buono regalo Shein da 500 euro. Eppure, con sommo rammarico, si registrano diverse testimonianze della presenza del raggiro sui social e anche attraverso il canale di messaggistica più utilizzato, ossia WhatsApp.

Come si presenta il tentativo di raggiro ora in circolazione? L’immagine di apertura articolo mostra la schermata in cui molti potrebbero imbattersi (se non identica, abbastanza simile a quanto appena proposto). Ebbene, come facilmente intuibile per i più, Shein non può offrire a chiunque un buono regalo da 500 euro. Piuttosto, l’annuncio è creato ad arte per far credere a qualche persona ingenua di poter riscattare facilmente l’ambito premio. La truffa si concretizza nel momento in cui l’ignaro utente cerca di conquistare il suo voucher. Vengono richiesti diversi dati personali proprio per il buono, anche quelli relativi alla carta di credito o di debito del richiedente. Una volta conferite le informazioni, queste finiscono nei database dei cyber criminali che le utilizzano per operazioni non certo autorizzate dai proprietari di conti.

Per tutto quanto appena riferito, appare evidente come sia fondamentale stare decisamente alla larga dal buono regalo Shein da 500 euro. I rischi di vedere ammanchi su conti, transazioni a proprio nome non autorizzate, così come subire nuove ondate di spam incontrollato sono reali. Non resta altro da fare che non lasciarsi prendere dall’entusiasmo nel caso si ricevano simili annunci. Shein oggi ma anche altri brand di vendita online più o meno rinomati non potranno mai regalare voucher così cospicui, magari dietro la semplice richiesta di una compilazione di un questionario. La strategia ingannevole giù indicata verrà riproposta in innumerevoli forme diverse ma sempre con gli stessi esiti di truffa ai danni delle persone meno informate o semplicemente più ingenue.

Continua a leggere su optimagazine.com