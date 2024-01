Dopo il commento della conduttrice durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Fedez risponde a Myrta Merlino in una storia pubblicata su Instagram. Nella giornata di ieri il rapper e marito di Chiara Ferragni aveva pubblicato un video per documentare la presenza di giornalisti per strada, pronti a intercettare la coppia per strappare una dichiarazione sul caso Balocco. “La priorità dell’informazione in Italia”, aveva commentato Fedez.

Fedez risponde a Myrta Merlino

Nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 9 gennaio, Myrta Merlino ha commentato le parole usate da Fedez nei confronti degli inviati con queste parole:

“Fedez, con tutto il rispetto enorme che porto per lui… quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte“.

In una storia precedente Fedez ha scritto: “Myrta, Barbara (D’Urso, ndr) avrebbe fatto meglio”, poi la replica alle parole della conduttrice:

“Per me sei liberissima di venire sotto casa mia, così come io sono libero di ridere dell’informazione italiana. Se vieni sotto casa mia al massimo puoi trovare il mio cane che fa la cacca”.

Il riferimento al caso Pozzolo

Dopo la provocazione sui riferimenti ai momenti del bisogno di Paloma, gli unici durante i quali i cronisti potrebbero sorprendere Fedez e Chiara Ferragni all’esterno, il rapper e imprenditore cita il caso Pozzolo con queste parole:

“Sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo dopo aver sparato ed usato l’immunità parlamentare per sottrarsi al test della polvere da sparo? Perché lì cacca di cane non ne trovavi, ma magari qualche bossolo potevi trovarlo!”.

“Ah, le priorità dell’informazione”, così Fedez chiude la parentesi su Emanuele Pozzolo, ma non è finita. A proposito della frase sui “mass media” che “ti servono molto quando le cose vanno bene”, il rapper ribatte: “La retorica del ‘siete diventati famosi grazie ai mass media’ è un po’ una mezza ca**ata. Siamo diventati famosi grazie al nostro ditino e il nostro telefonino noi. Parte del fastidio che vi diamo è proprio per questo”.

Fedez, infine, promette che vi sarà tempo e modo per approfondire l’argomento e dà appuntamento agli stessi giornalisti al pomeriggio di oggi, mercoledì 10: “Vi porto un caffettino”.

