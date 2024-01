Inizia a crescere l’attesa per l’uscita dei biglietti di Lazio-Napoli, match in programma il prossimo 28 gennaio, subito dopo l’impegno di Supercoppa che vedrà interessate entrambe le compagini, attese dalle semifinali rispettivamente contro Inter e Fiorentina. Insomma, potrebbe esserci stanchezza per entrambe, soprattutto nel caso in cui dovesse essere questa la finale della competizione. Cosa dobbiamo aspettarci in campionato? Esattamente come riportato alcuni giorni fa per un’altra sfida molto delicata in programma allo Stadio Olimpico, a proposito del match tra Roma e Inter, occorre portare ancora un po’ di pazienza.

Aumentano le richieste di informazioni per i biglietti di Lazio-Napoli di fine gennaio: proviamo a capire quando escono

Il club biancoceleste, ve lo diciamo subito, è tendenzialmente più lento sotto questo punto di vista. Ci sono club che avviano le vendite dei ticket anche un mese prima rispetto ad un evento, ma la società di Lotito ha sempre adottato un approccio differente sotto questo punto di vista. La sensazione, sempre più forte, è che le cose non cambieranno in questo frangente. Detto questo, è probabile che ci possanon essere novità per i tifosi locali nel giro di una settimana. Al massimo, entro venerdì 19 gennaio, quantomeno in relazione ad un comunicato ufficiale da parte della società ospitante.

Più complessa la questione dei biglietti di Lazio-Napoli per i supporters partenopei. Purtroppo ci sono dei trascorsi tra le due tifoserie e, con questi presupposti, inevitabilmente dobbiamo pensare che ci possano essere delle limitazioni imposte dalle autorità. Questo vuol dire che eventuali disposizioni, con relativa commercializzazione dei ticket, arriveranno solo nella settimana antecedente all’evento. Improbabile la chiusura del settore ospiti, essendo rimasto aperto anche a settembre 2022, ma qualche provvedimento verrà sicuramente preso.

Insomma, occorre tenere gli occhi aperti a proposito dei biglietti di Lazio-Napoli, in vista del match in programma il 28 gennaio.

