Albachiara di Vasco Rossi è probabilmente una delle più belle canzoni generazionali della musica italiana. La parola “generazionale” spesso viene usata per indicare coloro che già rasentano la maggiore età, che in una canzone trovano le frasi giuste per descrivere turbamenti, rabbia, voglia di ribellione e denuncia sociale. Eppure il Blasco, con questa poesia rock, descrisse una semplice 13enne che proprio per questa semplicità divenne il volto e la storia di ogni adolescente in età scolare, un’innocenza alla scoperta del mondo.

Albachiara di Vasco Rossi

La storia di Albachiara di Vasco Rossi ebbe inizio molto prima di quel 30 aprile 1979, quando nei negozi arrivò l’album Non Siamo Mica Gli Americani. Il rocker di Zocca, nella sua città, stava ascoltando un giro melodico composto dal compianto chitarrista Massimo Riva.

Ogni giorno una ragazzina passava di fronte a casa sua per raggiungere la fermata dell’autobus che da Zocca la accompagnava a scuola. Quel “cammini per strada, mangiando una mela coi libri di scuola” iniziò a ronzare nella sua testa e un giorno, mentre sua madre cucinava, Vasco Rossi scrisse il testo di getto. Era il 1979, il Blasco stava preparando gli esami per l’università. Nella sua autobiografia La Versione Di Vasco, come riporta Il Secolo D’Italia, il rocker di Zocca ha raccontato quell’aneddoto e di come rimase colpito da quella giovane ragazzina, quel fiore che stava sbocciando.

Così nacque la più bella ballata rock del Blasco. Lo stesso racconta che quando la sua musa compì 18 anni, lui stesso le svelò il segreto: “L’ho scritta per te”, ma lei “non mi aveva creduto” e così nacque Una Canzone Per Te.

L’omaggio della zecca di Stato: una moneta per il Blasco

Nel 2024 verrà coniata una moneta d’argento che rende omaggio proprio ad Albachiara di Vasco Rossi. Il design ha la firma di Silvia Petrassi e la moneta farà parte della collezione Canzoni Italiane.

Sul fronte è raffigurata una ragazza con i libri di scuola tra le braccia, una mela, gli occhiali da vista e con lo sguardo verso il basso mentre cammina per strada. Una fotografia, dunque, che inquadra la stessa immagine descritta da Vasco nella sua canzone.

La moneta avrà un valore di cinque euro.

