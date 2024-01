Nome: Chiara

Cognome: Facchetti

Città: Aosta

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Content creator

Chi è Chiara Facchetti

Nonostante la sua crescente fama, della vita privata di Chiara Facchetti si sa ben poco. Oggi la giovane content creator vanta più di 300 mila follower su Instagram e più di 500 mila su TikTok ed è molto popolare per i suoi acquisti folli e i suoi viaggi improvvisati.

Come riporta Webboh, prima di scoprire le potenzialità del mondo social Chiara Facchetti lavorava come dipendente statale in un comune nei pressi di Aosta fino a circa il 2019, quando dopo i primi contenuti postati sul suo profilo si è resa conto che esisteva un mondo al di là degli impegni dell’ufficio e della routine quotidiana.

Così Chiara Facchetti ha cominciato a postare le sue esperienze prima su Instagram e poi sul colosso cinese TikTok, dove i follower hanno saputo apprezzare da subito la sua ironia e i suoi racconti quotidiani. Perché sì, la content creator valdostana ama raccontare il suo quotidiano e in tanti si rispecchiano nelle sue avventure e soprattutto nelle sue fragilità.

I suoi contenuti, infatti, spesso documentano la sua lotta contro le paure, e una di queste è quella dell’aereo.

L’arrivo in aeroporto e il dietrofront

Nella seconda settimana di gennaio 2024 Chiara Facchetti è cresciuta di popolarità sui social dopo aver documentato il suo arrivo in aeroporto e il conseguente dietrofront. Nel video, infatti, si vede la content creator recarsi insieme al fidanzato in un piccolo aeroporto in provincia di Torino per raggiungere la Francia.

Una volta arrivata all’aeroporto, Chiara Facchetti decide di fare colazione e combattere con un po’ di dolci la sua paura di salire sul velivolo. Una volta arrivato il momento dei controlli, tuttavia, l’influencer decide di abbandonare il piano e far ritorno a casa con i suoi bagagli e sulle sue gambe.

