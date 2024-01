La Wi-Fi Alliance ha appena annunciato il suo nuovo standard di certificazione Wi-Fi 7, giusto in tempo per i Samsung Galaxy S24 (o almeno un modello di questi ultimi). la nuova tecnologia riguarda naturalmente l’esperienza di navigazione quando un dispositivo è connesso ad un router fisso e rappresenta l’evoluzione dell’attuale Wi-Fi 6E di scena su tanti telefoni di questo momento.

Lo standard Wi-Fi 7 è in sperimentazione dal 2021 ma ora è pronto a sbarcare su dispositivi di diverso tipo, tra cui smartphone ma anche computer, laptop e molto altro ancora. Proprio i Samsung Galaxy S24 saranno i primi a beneficiare della tecnologia ma presumibilmente sarà solo l’esemplare Ultra a godere della preziosa novità. Al contrario, i più economici Samsung Galaxy S24 standard e Plus dovrebbero ancora basarsi sul Wi-Fi 6E già noto.

Per tutto quanto appena riferito, cosa possiamo aspettarci dal Samsung Galaxy 24 Ultra con Wi-Fi per quanto riguarda l’esperienza di navigazione? Le velocità di trasferimento dati sarà di certo più elevata e sarà comunque garantita una migliore affidabilità e maggiore efficienza per i telefoni. Saranno i i canali a 320 MHz a garantire questo salto di qualità. Un raffronto con la tecnologia precedente è necessario: il Wi-Fi 6E ora noto ha un throughput di 9,6 Gbps (ovvero la quantità effettiva di dati che possono essere trasferiti attraverso una rete durante un periodo di tempo). Al contrario, il Wi-Fi 7 ha un throughput massimo di 46 Gbps (dunque quasi quintuplicatio). A parte i valori numerici, gli utenti noteranno di certo meno congestione della rete quando navigano tra diversi contenuti.

Come noto ormai a tutti, i Samsung Galaxy S24 saranno lanciati il giorno 17 gennaio durante un evento Unpacked di scena a San José in California. Per gli italiani, l’orario di riferimento per il lancio è quello delle ore 19 del prossimo mercoledì, esattamente tra una settimana.

