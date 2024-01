I possessori dei Samsung Galaxy S22 possono dormire sonni tranquilli in riferimento al supporto software che il produttore ha in serbo per il loro modello. Da tempo, l’attenzione è tutta rivolta all’interfaccia One UI 6.1 che accompagnerà il prossimo lancio dei Samsung Galaxy S24. Proprio la soluzione software è attesa anche sui vecchi dispositivi Samsung come le ex ammiraglie, con le tanto attese funzioni di intelligenza artificiale e proprio il Galaxy S22 non sarà da meno.

Di certo tutta la serie Samsung Galaxy S23 sarà la prima in assoluto a ricevere la One UI 6.1 ma ora non ci sono più dubbi sul fatto che la stessa implementazione software è in procinto di arrivare anche sui Samsung Galaxy S22. Ne abbiamo l’assoluta certezza ora anche grazie ana build di test interna del firmware scovata proprio sul top di gamma di due anni fa, nella variante Ultra. La sperimentazione è stata scovata sui server Samsung solo a pochi giorni dal lancio dei Samsung Galaxy S24 ma non possiamo di certo sperare che la distribuzione del pacchetto sarà poi immediata. I tempi di sviluppo non saranno proprio celeri e possiamo ipotizzare una release solo con il prosieguo dell’anno.

L’aggiornamento One Ui 6.1 porterà sui vecchi Samsung Galaxy alcune delle funzionalità di intelligenza artificiale presenti sul Samsung Galaxy S24. Per questo motivo, il lavoro degli esperti sarà di certo lungo e richiederà molta attenzione per assicurarsi che l’esperienza finale degli utenti sia la migliore possibile. Magari nell’immediato futuro riceveremo nuovi segnali della sperimentazione del pacchetto sulle vecchie glorie Samsung oppure sarà lo stesso produttore a chiarire quali saranno i tempi ufficiali per la distribuzione globale dell’aggiornamento. Ogni eventuale aggiornamento sull’argomento non mancherà sulle nostre pagine, non appena disponibile attraverso fonti ufficiali e non ufficiali.

Continua a leggere su optimagazine.com