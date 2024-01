Per questo 2024 possiamo aspettarci un iPhone 15 con intelligenza artificiale integrata. L’anno appena iniziato vedrà il lancio del primo smartphone con IA generativa, ossia il Samsung Galaxy S24 previsto per l’imminente 17 gennaio. Ebbene, Apple non sarebbe da meno per la prossima generazione di melafonini di punta: questo è quanto ritengono gli analisti della banca d’investimento Morgan Stanley-

Forse proprio per il risultato raggiunto dal concorrente numero uno Samsung, dalle parti di Cupertino starebbero accelerando il lavoro sull’intelligenza artificiale. Un chiaro segnale in questa direzione dovrebbe giungere già durante la tradizionale conferenza annuale WWDC di giugno. Durante l’evento dedicato alle soluzioni software proprietarie, Apple dovrebbe annunciare un Siri migliorato e basato sul Large Language Model (LLM). Successivamente, già nel mese di settembre, tutto sarebbe pronto per l’uscita di un iPhone 16 basato sull’intelligenza artificiale.

Come lasciano sottintendere gli analisti di analisti di Morgan Stanley, Apple non potrebbe permettersi di mancare il treno della rivoluzione dell’IA per il settore smartphone. Proprio dall’impiego dell’intelligenza artificiale scaturirebbero nuove motivazioni per i clienti ad acquistare un nuovo dispositivo. Sempre gli esperti hanno calcolato che, negli ultimi anni, la vita media di un melafonino (prima della sua sostituzione) è salita fino a 4,6 anni. Le nuove funzioni attese potrebbero spingere un maggior numero di potenziali clienti al passaggio a nuovo hardware.

Se quanto previsto dovesse trovare riscontro nella realtà, allora un nuovo hardware come l’iPhone 16 AI potrebbe far bene anche alla vendita di servizi correlati all’intelligenza artificiale, magari speciali abbonamenti pensati ad hoc dall’azienda di Cupertino. Gli scenari sono molteplici e tutti da definire nel corso dei prossimi mesi. Possiamo infine ipotizzare che le funzionalità maggiori dovrebbero essere di scena solo sui modelli Pro della prossima generazione e non pure sulle varianti Plus e standard.

Continua a leggere su optimagazine.com