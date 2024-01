Gli sviluppatori di WhatsApp sono alla costante ricerca di miglioramenti per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. In questi ultimi anni, soprattutto con l’acquisizione da parte di Meta, abbiamo notato diversi aggiornamenti proprio per rendere la comunicazione tra i vari utenti più interessante. Non si tratta solo di miglioramenti pratici, con tante funzionalità in più, ma anche estetici. Proprio da quest’ultimo aspetto, ecco che arriva su WhatsApp la possibilità di personalizzare il colore del tema principale.

Novità in arrivo sui colori per i temi WhatsApp: capiamo cosa cambia con l’aggiornamento in arrivo

Altra svolta potenziale per l’app, dopo quella sul backup trattata nei giorni scorsi. Si tratta di una voce diffusa nei mesi scorsi e che finalmente si sta concretizzando in queste ore. Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp sarà infatti possibile scegliere un tema diverso da quello predefinito. Come sappiamo, anche l’occhio vuole la sua parte e gli sviluppatori dell’app stanno cercando di contribuire al miglioramento di tale aspetto.

Attualmente è stato possibile scovare questa novità estetica nella versione 24.1.10.70 Beta di WhatsApp per iOS. Saranno quindi presumibilmente prima gli utenti in possesso di un iPhone a poter contare su questa personalizzazione del colore del tema principale di WhatsApp, per poi essere distribuita anche per gli utenti Android. Chi quindi si ritrova ad avere un iPhone, può già iniziare a vedere se questo cambiamento è stato attuato. Per farlo basta recarsi sul menu Impostazioni e cliccare sul nuovo colore che si desidera impostare per gli elementi principali dell’app.

I colori tra i quali poter scegliere sono attualmente il verde, l’azzurro, il viola, il bianco e il rosa. Con molta probabilità più in futuro si avrà modo di scegliere anche tra altre colorazioni per personalizzare il tema principale di WhatsApp, al momento queste sono le uniche novità in arrivo. Sicuramente è una novità che potrà piacere a tanti utenti che danno peso anche alla componente estetica di un’app e non solo alle varie funzioni che offre. Su Telegram già da tempo era possibile modificare il colore del tema, come sempre WhatsApp arriva un po’ in ritardo.

Continua a leggere su optimagazine.com