La carta regalo Trenitalia torna ad essere onnipresente sulle bacheche del social Facebook e non solo, promettendo un anno di viaggi gratis da nord a sud della nostra penisola. Siamo al cospetto di un tentativo di truffa già di scena nel 2023 ma ora riproposto all’inizio dell’anno appena cominciato.

A molti dei nostri lettori sarà magari capitato di imbattersi proprio in un annuncio social di una carta Trenitalia ottenibile con pochi passaggi. La procedura per richiedere il fantomatico e più che falso voucher passerebbe per WhatsApp, tramite la condivisione dello stesso annuncio fraudolento tra i contatti presenti in rubrica, Non si tratta affatto di una modalità sicura per garantirsi viaggi gratis per 12 mesi, semmai di un modo più che certo di cadere nella trappola di cyber criminali.

La nuova falsa carta regalo Trenitalia si è diffusa a partire dalla recentissima ricorrenza del Capodanno. La promozione per il nuovo anno appena cominciato solletica l’interesse di tanti: eppure, come già spiegato, non c’è alcuna promozione ufficiale di Trenitalia. Per quanto sembri assurdo che in tanti credano nella possibilità di viaggiare gratis per un anno, è pur vero che già in passato tante sono state le vittime del raggiro. Dando adito al link presente su Facebook o in arrivo in una chat WhatsApp, troppi ritengono ancora di non correre rischi nel provare ad ottenere il voucher. L’errore è proprio questo: cadendo nella trappola appena indicata, non si fa altro che condividere i dati personali con criminali senza scrupoli e poi ci si fa anche portavoci della stessa truffa attraverso i contatti della propria rubrica. In questa occasione come in altre, è del tutto da escludere che Trenitalia regali carte di questo tipo: viaggiare in lungo in largo per il nostro paese comporterò sempre delle spese, mentre al massimo saranno previste scontistiche e promozioni mai così eclatanti.

