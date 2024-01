In tanti in Italia seguono le big del calcio anche in base anche all’andamento della propria squadra, il che in qualche modo giustifica la grande attesa per i biglietti di Frosinone-Milan. Situazione simile rispetto a quella che abbiamo descritto nei giorni scorsi, a proposito di un altro match in arrivo per la squadra di Pioli, in riferimento alla trasferta di Udine. In quest’ultimo caso, a dirla tutta, la societ friulana è in leggero ritardo con la diffusione di annunci ufficiali e degli stessi ticket, ma la situazione per coloro che vogliono essere presenti alla Dacia Arena dovrebbe sbloccarsi nel giro di poche ore.

Spuntano le prima previsioni sull’uscita dei biglietti di Frosinone-Milan: capiamo quando escono per i tifosi

Allo stato attuale, in quale direzione vanno le più recenti previsioni sull’uscita dei biglietti di Frosinone-Milan? Visto che al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dei ciociari, è lecito che ora ci si chieda quando escono per tutti. Bisogna evidenziare che la pagina web ufficiale in cui il club gialloblu riporta tutti gli annunci sotto questo punto di vista, al momento non fornisca nulla nemmeno sulla sfida interna contro il Cagliari, a conti fatti in programma due settimane prima. Insomma, la sensazione è che si debba attendere ancora un po’ di tempo prima di potersi muovere.

Se a questo aggiungiamo il fatto che il settore ospiti dello Stirpe sia tutto sommato abbastanza ridotto, appare chiaro che ci sarà una corsa complicata per i tifosi rossoneri intenzionati a seguire la squadra nel match in programma il prossimo 3 febbraio. Un turno di campionato tra le altre cose delicatissimo, se pensiamo che il giorno dopo sia in programma la sfida scudetto tra Inter e Juventus.

Altamente probabile che i biglietti di Frosinone-Milan possano uscire attorno al 22 gennaio, dando un paio di settimane ai tifosi per organizzarsi ed essere presenti allo stadio.

