Quest’oggi 9 gennaio, è stato ufficialmente lanciato in India l’ultima offerta economica Moto G34 5G. Il device è dotato di un display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+, di una configurazione a doppia fotocamera e di un sensore di impronte digitali montato lateralmente per motivi di sicurezza. Il telefono è poi alimentato dal processore octa-core Snapdragon 695 di Qualcomm abbinato a 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Detto ciò, andiamo a vedere insieme i dettagli delle specifiche, compresi i prezzi e la disponibilità.

Il Moto G34 5G misura 162,7×74,6×8mm per 180gr. di peso; il device presenta un display LCD IPS da 6,5 pollici, risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, rapporto di aspetto 19:9, luminosità di 500nit. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 695, abbinato a 4/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 con supporto per schede microSD, e GPU Adreno 619. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14 su interfaccia My UX. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale quad-pixel da 50MP (f/1.8, PDAF) e un obiettivo macro da 2MP con apertura f/2.4 e flash LED; davanti la fotocamera selfie è da 16MP, con apertura f/2.4.

Il Moto G34 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 18W. Quanto alle altre caratteristiche e connettività, il device offre: scanner di impronte digitali montato lateralmente, supporto per lo sblocco facciale, altoparlanti stereo sintonizzati Dolby Atmos, grado di protezione IP52, slot per doppia scheda SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, porta USB Type-C, jack audio da 3,5mm e radio FM. In merito ai prezzi, lo smartphone è disponibile nei colori Ice Blue, Charcoal Black e Ocean Green e lo si può acquistare in India tramite Flipkart a partire dal 17 gennaio a un prezzo di Rs 10.999 per la variante base da 4 + 128 GB, mentre il prezzo della variante da 8 + 128 GB è stato fissato a Rs 11.999.

