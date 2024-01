Qualora foste interessati all’acquisto di un nuovo smartphone Apple della serie 14, quest’oggi vi indichiamo l’ottima offerta su Amazon dell’iPhone 14 Plus, che, grazie ad uno sconto del 13%, sarà vostro a soli 849 euro (invece di 979 euro di listino). Il device è disponibile nell’opzione di colore Mezzanotte e con la capacità di memoria interna da 128GB. È venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi e il reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. A questo punto, andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

L’Apple iPhone 14 Plus, annunciato a Settembre 2022, misura 160.8 × 78.1 × 7.8mm per 203gr. di peso, inoltre è resistente a schizzi, gocce e polvere con certificazione di grado IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti), secondo lo standard IEC 60529. I materiali di cui è composto sono vetro e alluminio; lato software, il telefono esegue il sistema operativo iOS 16. Il dispositivo presenta un ottimo display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici (458 ppi), HRD10, con una risoluzione 1284 x 2778 pixel, Dolby Vision, 800nits (HBM), 1200nits (peak) e protezione schermo Ceramic shield.

Sotto la scocca troviamo un processore Apple A15 Bionic con supporto ai 64 bit su frequenza di 3.22GHz e un processore grafico GPU 5-core. Il SoC è abbinato a 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile). Quanto al comparto fotografico, l’iPhone 14 Plus presenta sul retro una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 12MP, (f/1.5, 26mm, OIS) e un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.4, 13mm, 120°); davanti, uno sparatutto da 12MP (f/1.9, 23mm). In termini di connettività, lo smartphone offre Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS e connettore Lightning, USB 2.0.

