Buonissima offerta quest’oggi su Amazon per il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna. Top di gamma che ormai sta per essere rimpiazzato dal modello del 2024, ma che indubbiamente avrà ancora tanto tempo per farsi valere sul mercato. Merito di un comparto tecnico di qualità e di un prezzo che, come si può notare proprio dall’offerta odierna, risulta essere sempre più appetibile. Approfondendo ciò che propone quest’oggi Amazon per questo Samsung Galaxy S23, si può notare come sia stato applicato uno sconto piuttosto cospicuo, tanto da poter incuriosire un numero elevato di utenti.

Nuovamente disponibile a prezzo basso il Samsung Galaxy S23 su Amazon l’8 gennaio: dettagli dell’offerta

Promozione da valutare con grande attenzione, come quella della scorsa settimana. Nel dettaglio notiamo il 30% di sconto applicato al prezzo consigliato in precedenza di 884,40 euro, arrivando quindi alla cifra attuale di 617,90 euro. Un costo molto più conveniente che vale la pena prendere in considerazione, anche perché ormai le scorte a disposizione su Amazon stanno per terminare. Se si vuole approfittare di tale offerta è bene sbrigarsi, questo Samsung Galaxy S23 è infatti andato praticamente a ruba.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Non ci sono poi costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo device di stampo Samsung arriverà nelle vostre case. Si ha poi anche l’opportunità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo, senza insomma sborsare l’intera cifra in un’unica volta. Per quanto concerne le specifiche tecniche si può notare come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz.

C’è poi la protezione dettata dal vetro Gorilla Glass Victus 2. Lato hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM. In questo caso la memoria interna è da 128GB. Lato fotografico spicca il triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel, mentre anteriormente troviamo una fotocamera da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh.

Continua a leggere su optimagazine.com