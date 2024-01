In questo lunedì 8 gennaio ci sono problemi TeamViewer abbastanza seri per gli utenti che usufruiscono del servizio software per il controllo da remoto del loro computer. Le difficoltà sono state confermate anche dal team di supporto TeamViewer appunto e dunque vale la pena approfondire sia le anomalie di scena che le prospettive di ripristino di ogni funzione dello strumento di lavoro.

I problemi TeamViewer sono iniziati intorno alle ore 10 di questa mattina. Per quantificare il numero di utenti coinvolti anche in Italia dal parziale down del servizio, possiamo fare ricorso a Downdetector. Le segnalazioni al momento di questa pubblicazione (alle ore 11:00) superano il centinaio. La maggior parte degli utenti lamenta la seguente casistica: quando si tenta di accedere al servizio, accade che lo strumento restituisce un messaggio di errore. Più precisamente, un avviso allerta il cliente sul fatto che quest’ultimo si trovi offline. L’anomalia è tanto più strana perché chi è coinvolto dai malfunzionamenti naviga comunemente in rete e accede a molti altri servizi.

Il tweet presente a fine articolo riporta una risposta ufficiale del team di supporto in merito ai problemi TeamViewer odierni. In pratica, si confermano i problemi in corso e si chiarisce che questi riguardano la fase di login al servizio. Allo stesso tempo, grazie al feedback, sappiamo che sono in corso degli interventi tecnici per capire la natura del down. Le cause di quanto sta accadendo non sono ancora chiare ma, probabilmente, lo saranno ben presto. Eventuali aggiornamenti relativi alla situazione non mancheranno di essere riportati in calce a questo primo approfondimento.

Aggiornamento 11:20 – Le anomalie persistono per il servizio. Tanti utenti sono impossibilitati ad utilizzare lo strumento per fini lavorativi. L’assistenza non ha fornito ulteriori riscontri per chiarire i motivi degli errori, così come i tempi necessari al ripristino di ogni funzione.

