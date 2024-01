Stanno arrivando proprio in queste ore i primi segnali incoraggianti per i possessori di un Samsung Galaxy S22, con un chiaro riferimento al rilascio dell’aggiornamento di gennaio. Si tratta di un upgrade che non dovrebbe introdurre nuove funzioni per il pubblico in questione, ma che, al contempo, merita un approfondimento stando alle prime informazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore. Dunque, dopo esserci soffermati sulle promozioni concepite da Amazon per questo device, come abbiamo osservato con approfondimenti di inizio anno, bisogna focalizzarsi anche su altri aspetti.

Riscontri riguardanti il Samsung Galaxy S22 sull’aggiornamento di gennaio: cosa sappiamo per ora

Fatta questa premessa, quali sono i primi riscontri emersi questo lunedì per il Samsung Galaxy S22 sull’aggiornamento di gennaio? Stando al primo bilancio tracciato da SamMobile, il pacchetto software pare essere in fase di lancio in alcuni Paesi africani e del Medio Oriente, tra cui Tunisia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Secondo le indiscrezioni odierne, dovrebbe essere etichettato da una versione del firmware che termina con DWL8. A detta della fonte, nel giro di pochissimi giorni tutti i prodotti di questa serie che sono in circolazione potranno ricevere il suddetto pacchetto software.

In particolare, mentre pubblichiamo il nostro articolo solo i vari Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra basati su Snapdragon stanno ricevendo l’aggiornamento, ma non dovrebbe volerci molto prima che i modelli Exynos siano abilitati ad unirsi al gruppo. Per quale motivo è consigliabile procedere con il download prima possibile appena disponibile in Italia? I report ufficiali di questi giorni ci dicono che la patch di gennaio 2024 risolve circa 80 vulnerabilità di sicurezza sugli smartphone e tablet Galaxy.

Nei prossimi giorni, appena gli utenti italiani potranno scaricare l’aggiornamento di gennaio, capiremo quale sarà il reale impatto sui Samsung Galaxy S22 in circolazione.

