Quanto saranno grandi i Samsung Galaxy S24 e quanto peseranno? A meno di 10 giorni dal lancio dei top di gamma abbiamo indicazioni quasi certe da un informatore abbastanza noto e autorevole come Ishan Agarwai. Il tipster, proprio nelle ultime ore, ci ha fornito anche un paragone dei prossimi smartphone di punta con gli attuali iPhone 15, sempre in riferimento alle misure di tutti i telefoni.

I Samsung Galaxy S4 Ultra dovrebbero avere le seguenti misure: 162.3x79x8.6 millimetri e peserebbero 232 grammi. Di contro, l’attuale iPhone 15 Pro (equiparabile al nuovo arrivato) ha le seguenti coordinate di grandezza ovvero 159.9×76.7×8.25mm e pesa 221g. Dunque l’esemplare Android sarà un po’ più pesante ma anche più grande del rivale.

Passando al Samsung Galaxy S24 Plus, questo misurerebbe 158.5×75.9×7.7 mm per un peso di 196 grammi. Quello che possiamo definire l’alter ego Apple iPhone 15 Plus è di 160.9×77.8×7.8 mm per un peso di 201 grammi. In questo secondo caso è invece l’ammiraglia Android ad essere più contenuta e meno pesante della controparte. Per finire, i dettagli relativi al modello Samsung Galaxy S24 standard: questi non andrebbe oltre i 147×70.6×7.6 mm per 167 grammi di peso. Il melafonino di base di quest’anno è 147.6×71.6×7.8mm) per 171 grammi di peso. Anche in quest’ultimissima situazione, il nuovo arrivato dovrebbe avere dimensioni leggermente più ridotte ed essere più “snello”.

Possiamo ritenere le informazioni appena condivise abbastanza verosimili. Difficilmente il prossimo 17 gennaio verranno comunicati dati molto diversi da quelli appena riportati. Tra i modelli Samsung e Apple, le differenze di peso e grandezze saranno quasi impercettibile per gli utenti finali: parliamo infatti di pochi millimetri di differenza e di qualche grammo. Non resta altro da fare che attendere il keynote di lancio di scena tra poco più di una settimana a San José, in California.

