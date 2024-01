La Storia, romanzo di Elsa Morante del 1974 è stato uno dei capolavori letterari del secolo scorso, al punto che nel 1986 Luigi Comencini aveva realizzato un adattamento televisivo in tre puntate.

Questa sera, 8 gennaio 2024, La Storia torna in TV. Su Rai 1 andranno in onda i primi due episodi della mini-serie diretta da Francesca Archibugi. A vestire i panni della protagonista Ida, ruolo che nella prima versione fu di Claudia Cardinale, è Jasmine Trinca. Accanto a lei un cast di altissimo livello che comprende nomi del calibro di Valerio Mastandrea ed Elio Germano.

Le quattro serate de La Storia si aprono con il discorso che Benito Mussolini pronunciò nel 1938 a Trieste in cui definì gli ebrei “nemici del fascismo” inaugurando così in Italia l’epoca delle “leggi razziali”. Dopo aver ascoltato le parole del duce, Nora, mamma di Ida, le confessa che loro sono ebree, chiedendole di custodire il segreto.

La Storia – Trama episodio 1

La serie narra la vita in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ida Ramundo è una maestra elementare di San Lorenzo, quartiere di Roma, vedova, ebrea e mamma di un adolescente di nome Nino. Per non essere deportata deve tenere nascoste le sue origini. L’Italia è ormai in guerra al fianco della Germania quando, nel 1941, Ida viene violentata da un soldato tedesco, Gunther. Dopo poco scopre di essere rimasta incinta. Ida nasconde la gravidanza a Nino, che trascorre l’estate al campeggio degli Avanguardisti.

La Storia – Trama episodio 2

Nino ritorna a casa e conosce Giuseppe, il fratellino nato “per magia”, bellissimo, con gli occhi azzurri. Subito prova per lui un amore immenso, gli da il soprannome di Useppe, e anche il piccolo si lega al fratello maggiore. Intanto la famiglia deve fare i conti con la Guerra. Nino, conquistato dagli ideali fascisti, decide di partire per il fronte. Nel frattempo San Lorenzo è vittima del bombardamento del 1943 e il cagnolino di Nino muore sotto le macerie.

La Storia: Cast

Jasmine Trinca – Ida Ramundo

Christian Liberti e Mattia Basciani – Giuseppe (Useppe)

Elio Germano – Giuseppe Cucchiarelli, (Eppetondo)

Lorenzo Zurzolo – Carlo Vivaldi

Asia Argento – Santina

Lukas Zumbrock – Gunther

Giselda Volodi – Vilma

Vincenzo Nemolato – Domenico

Carmen Pommella – Sora Mercedes

Flora Gigliosetto – Carulina (Ulì)

Vincenzo Antonucci – Salvatore

Anna De Stefano – Rosa

Rosaria Langellotto – Serafina

Arcangelo Iannace – Giuseppe Primo

Antonella Attili – Filomena Marrocco

Enzo Casertano – Tommaso Marrocco

Ludovica Francesconi – Annita

Josafat Vagni – Nello

Romana Maggiora Vergano – Patrizia

Anna Ferruzzo – la signora Di Segni

La prima puntata de La Storia va in onda lunedì 8 gennaio 2024 alle 21:30 in prima visione assoluta su Rai 1, fruibile anche in streaming su RaiPlay con tutti gli episodi disponibili al termine della messa in onda della prima puntata.

