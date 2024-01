Al lancio dei Samsung Galaxy S24 manca poco più di una settimana vista la pianificazione del prossimo e primo evento Unpacked del 2024 per la prossima settimana. Il momento è più che propizio per fare il punto sul processore in uso sui diversi modelli di dispositivi di punta, con gli opportuni distinguo.

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che sui Samsung Galaxy S24 e S24 Plus saranno messi a disposizione i chipset Exynos 2400, nella quasi totalità dei mercati (e di certo anche in Italia). Al contrario, solo determinati paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Cina avranno anche il chip Snapdragon 8 Gen 3 per le varianti meno costose dei top di gamma.

Situazione ben diversa è quella relativa a quella del modello accessoriato di quest’anno. Il Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe godere del chip Snapdragon 8 Gen 3 ovunque nel mondo. La soluzione hardware non sarebbe tuttavia quella di scena anche su altri prodotti Android concorrenti. Samsung avrebbe approntato un’alternativa con clock più elevato, esclusivo proprio della linea Galaxy. Per essere precisi, la variante standard di Qualcomm ha una velocità di clock paro a 3,3 GHz, mentre la variante esclusiva Galaxy arriverà a quota 3,4 GHz. Insomma, almeno i futuri acquirenti del modello Pro della serie potranno ritenersi soddisfatti della scelta hardware pensata per il loro dispositivo. Ad accompagnare il chipset ci saranno 12 GB di RAM, mentre per le unità standard e Plus dovrebbe essere prevista la soluzione da 8 GB di RAM.

I Samsung Galaxy S24 saranno presentati mercoledì prossimo 17 gennaio. Per la commercializzazione dei top di gamma dovremo di certo aspettare pochissimo. La prevendita dei device partirà contestualmente al lancio anche in Italia. Proprio nel nostro paese sono già attive alcune campagne promozionali della serie, con scontistica già anche di 50 euro per chi si preserva un esemplare del telefono.

