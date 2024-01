L’attrice Cindy Morgan si è spenta all’età di 69 anni. L’artista aveva raggiunto la fama grazie alla sua interpretazione nel film di Steven Lisberger del 1982, Tron. Ha avuto ruoli di spicco in alcune delle serie televisive più famore degli anni ’80, come Love Boat e Falcon Crest.

L’attrice è morta per cause naturali lo scorso 30 dicembre nella sua casa di Lake Worth Beach, in Florida, ma la notizia è stata diffusa solo dopo una settimiana, quando cioè “The Hollywood Reporter” e “Variety” hanno avuto la conferma del decesso da parte dello sceriffo di Palm Beach.

Cindy Morgan, che ha mantenuta molta riservatezza sulla sua vita privata negli ultimi anni, è stata la programmatrice di computer Lora Baines, e il suo alter ego Yori, in Tron, primo film a trattare l’argomento della realtà virtuale.

In TV ha lavorato per telefilm cult come Love Boat, CHiPs, Matlock, Falcon Crest, Hunter. A metà degli anni ’90 ha anche prodotto diversi film per la televisione.

Continua a leggere Optimagazine