Terra Amara torna in onda di domenica, quindi stasera 7 gennaio con i nuovi episodi su Canale5. Dopo la lunga pausa durante le vacanze natalizie, la serie turca tornerà ad occupare il suo consueto slot settimanale. Oltre alla messa in onda pomeridiana dal lunedì al venerdì, le vicende di Zuleyha sono trasmesse anche il sabato con un doppio appuntamento, e ovviamente la domenica sera.

L’altra grande novità è che il giovedì raddoppia, con una puntata il pomeriggio e poi la sera in prima assoluta.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione. Demir è misteriosamente scomparso, ma nel frattempo la vita nella tenuta Yaman prosegue, con Zuleyha diventata la nuova signora di Cukurova. Hakan e il suo socio Abdulkhair trama alle sue spalle, così come Betul, che mira all’azienda di famiglia.

Stasera 7 gennaio vedremo tre episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni:

Quando Hakan capisce che il fratello e’ morto accidentalmente e non per mano di Fekeli, decide di intervenire e salvare la vita di quest’ultimo. Fingendo di perdere il controllo della sua auto, urta quella di Fekeli e lo convince a farsi riportare alla villa da lui. La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c’è l’anello di Demir e un biglietto in cui l’uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di non preoccuparsi perché sta bene e al più presto tornerà a casa.

Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha da parte di Demir indica che e’ stato spedito dalla Siria, percio’ Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea. Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia.

Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non e’ d’accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L’organizzazione dell’evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l’ottimo lavoro svolto. Sermin, costretta al riposo, tormenta Betul, Fusun e Saniye. Betul chiede consiglio ad Abdulkadir perché vuole sbarazzarsi di Ercan. Adulkadir le consiglia di sedurlo e Betul passa all’azione.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 7 gennaio dalle 21:30.

