In queste ore è in circolazione un nuovo falso SMS per pacco consegnato ad un centro di smistamento e da ritirare quanto prima. Si tratta di un messaggio in arrivo sui telefoni di tanti italiani in un periodo dell’anno in cui si rischia davvero di cadere vittime di qualche pesante raggiro. Terminate le festività natalizie, dopo l’acquisto di tanta merce online e la ricezione di moltissimi doni via corriere, in quanti potrebbero credere davvero di essere destinatati di una spedizione non andata a buon fine? Purtroppo in molti.

La tipologia di SMS per pacco consegnato ma non ritirato non è nuova al mondo dei tentativi di truffa. Il meccanismo è sempre lo stesso: la vittima di turno si preoccupa per la nota appena ricevuta. In quest’ultima si parla di spedizione ferma ad un centro di smistamento e della necessità di verificare la situazione. Per questo motivo, il contenuto del messaggio include anche un link esterno. Quest’ultimo non si riferisce ad alcun corriere ufficiale, semmai ad una pagina creata ad arte da cyber criminali per carpire informazioni sensibili e semmai anche rubare denaro alle vittime. Cadendo nella trappola, in effetti, potranno essere richieste le credenziali di accesso a qualche portale di spedizione appunto oppure l’utente sarà invitato a pagare una somma esigua (all’incirca 2 euro) per sbloccare la consegna. Cadendo in quest’ultima trappola, si consegneranno anche i dati di accesso alle carte di credito e debito ad hacker senza scrupoli che li utilizzeranno per operazioni non autorizzate dagli utenti.

Non è la prima volta che il falso SMS del pacco consegnato impazza sui telefoni di tanti italiani e non sarà neanche l’ultima. Meglio dunque mantenere sempre alta l’attenzione per simili comunicazioni fraudolente. Lo schema di raggiro sarà sempre uguale e i rischi che si corrono pure i medesimi.

Continua a leggere su optimagazine.com