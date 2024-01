Il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà lanciato il prossimo 17 gennaio insieme ai modelli Samsung Galaxy S24 standard e Plus. Il dispositivo di punta è dunque apparso in un paio di scatti che lo ritraggono dal vivo, condivisi da un informatore molto attivo sui social e noto a tutti su X come Amir. Quello che possiamo vedere nell’immagine di apertura articolo e nel tweet al termine dell’approfondimento dovrebbe essere dunque esattamente quanto vedremo presentato solo tra una manciata di giorni.

L’aspetto del Samsung Galaxy S24 Ultra appena mostrato non stupisce ma è necessario sottolineare un aspetto molto importante. Guardando il telefono frontalmente, il design dell’ammiraglia sembra puntare ad un display piatto senza bordi curvi. In questo tipo di scelta, il produttore ha cambiato direzione rispetto al modello della generazione precedente e bisognerà capire quanto la soluzione sarà gradita al pubblico. Nessun riflessione particolare scaturisce invece dall’osservazione del retro del telefono. Siamo al cospetto di un comparto fotografico in tutto e per tutto identico a quello del Galaxy S23 Ultra attuale.

Un’altra riflessione merita di essere effettuata sulla colorazione dello smartphone. Sull’impiego del titanio come materiale della scocca dei telefoni di punta non ci sono dubbi e la nuance immortalata negli scatti di questo articolo è quella presumibilmente chiamata “Titanium Gray”. L’informatore ci tiene a precisare quanto segue: il rivestimento potrebbe sembrare fin troppo simile a quello degli iPhone 15 Pro lanciati a settembre scorso ma la scelta del produttore Android non va considerata come pensata solo a seguito di quanto fatto dal concorrente Apple. Di sicuro, la specifica progettazione è frutto di mesi e mesi di lavoro e nulla può essere stato dipeso invece dalla sola presentazione dei melafonini lo scorso settembre. Sempre le nuance in titanio dovrebbero essere anche quelle in nero, violetto e giallo. Ne avremo assoluta conferma tra pochissimo.

Continua a leggere su optimagazine.com