Al via 911 5 e 911 Lone Star 3. Le due serie action tornano in onda su Rai2 con le rispettive nuove stagioni. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 7 gennaio.

Si comincia dall’episodio 5×01 di 911 dal titolo Panico, di cui vi riportiamo la sinossi:

Una serie di minacce informatiche porta a una sovrabbondanza di emergenze, tra cui un incidente con un elicottero in un ospedale e un guasto al sistema della torre di controllo del traffico aereo, i responsabili perdono il contatto con i diversi voli e temono che uno di questi stia per schiantarsi, ma fortunatamente il peggio passa. Nel frattempo, Athena deve rivivere il trauma della sua aggressione a causa del processo, Eddie soffre di un problema di salute e la depressione postpartum di Maddie peggiora.

Nel cast di 911 5: Angela Bassett è Athena Grant-Nash; Peter Krause è Bobby Nash; Oliver Stark è Evan Buckley; Aisha Hinds è Hen Wilson; Kenneth Choi è Howard Han; Rockmond Dunbar è Michael Grant; Corinne Massiah è May Grant; Marcanthonee Jon Reis è Harry Grant; Jennifer Love Hewitt è Maddie Buckley; Ryan Guzman è Eddie Diaz; Gavin McHugh è Christopher Diaz; John Kim è Albert Han.

A seguire, l’episodio 3×01 di 911 Lone Star intitolato Il Grande Freddo, ed ecco la sinossi:

Un inaspettato fronte di freddo artico porta una tempesta di ghiaccio ad Austin e, di conseguenza, molteplici emergenze, e una varietà di emergenze legate al clima. Nel frattempo, Tommy, T.K. e Gillian iniziano un nuovo lavoro e Judd e Grace si preparano per la nascita del loro primo bambino.

Nel cast di 911 Lone Star 3: Rob Lowe è Owen Strand; Ronen Rubinstein è TK Strand; Sierra McClain è Grace Ryder; Jim Parrack è Judd Ryder; Natacha Karam è Marjan Marwani; Brian Michael Smith è Paul Strickland; Rafael L. Silva è Carlos Reyes; Julian Works è Mateo Chavez; Gina Torres è Tommy Vega; Brianna Baker è Nancy Gillian; Kelsey Yates è Izzy Vega; Skyler Yates è Evie Vega.

911 5 e 911 Lone Star 3 tornano su Rai2 domenica 14 gennaio con un nuovo appuntamento. Nell’episodio 5×02 di 911, il team entra in azione quando un blackout in tutta la città e un’ondata di caldo record provocano il caos a Los Angeles. Chimney confida ad Hen le condizioni di Maddie e il peggior incubo di Atena diventa realtà. Nell’episodio 3×02 di 911 Lone Star, la tempesta di ghiaccio continua. Tommy, TK e Nancy corrono per salvare un ragazzino bloccato in un lago. Judd e Mateo aiutano Paul intrappolato. Owen prende misure drastiche per salvare un uomo che è stato accoltellato.

L’appuntamento con 911 5 e 911 Lone Star 3 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

