Terra Amara pronta al cambio di programmazione. Mediaset ha deciso di accettare la sfida al giovedì sera contro l’inossidabile DOC Nelle Tue Mani 3 su Rai1, proponendo un doppio appuntamento con l’amata serie turca.

Terra Amara continua a macinare record su record di ascolti su Canale5, tant’è che ormai va in onda tutti i giorni. Mediaset quindi ha deciso di puntare proprio sul suo successo per contrastare Luca Argentero e il suo team di medici in prima linea in onda su Rai1.

Ecco quindi come cambierà la programmazione questa settimana. Terra Amara andrà in onda al solito orario pomeridiano giovedì 11 gennaio, ossia alle 14:10. Le vicende di Zuleyha Yaman torneranno poi nella prima serata dello stesso giorno, alla stessa fascia oraria di DOC Nelle Tue Mani 3.

La decisione di Mediaset sorprende, dato che nei piani iniziali c’era la messa in onda della Coppa Italia. Il match quarto di finale Juventus-Frosinone verrà quindi spostato su Italia1. La partita prenderà il posto del film Mamma Ho Riperso l’Aereo – Mi Sono Smarrito a New York, in precedenza previsto su questa rete.

La notizia di mandare in onda Terra Amara al giovedì sorprende, ed è una novità per Mediaset. Come se la caverà in questa sua nuova programmazione? Riuscirà a contrastare DOC Nelle Tue Mani 3, la cui nuova stagione è attesa da circa due anni?

In queste nuove puntate di Terra Amara, Fekeli capirà chi è veramente Hakan e cercherà di affrontarlo. Tuttavia accadrà qualcosa di impensabile che vedrà vittima il buon imprenditore di Cukurova. Fikret, intanto, è sempre più infastidito dalla presenza di Hakan, di cui si fida poco, nella vita di Zuleyha, mentre comincia a nutrire dubbi sulla scomparsa di Demir: che fine ha fatto il potente Yaman? Betul segue ancora i consigli di Abdulkhair che potrebbero aiutarla a diventare la nuova signora di Cukurova.

