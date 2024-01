Nome: Rebecca

Cognome: Galani

Anno di nascita: (circa) 2005

Città: Milano

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: AI influencer

Chi è Rebecca Galani

Rebecca Galani è una modella, influencer e content creator destinata a diventare un fenomeno in Italia. La 19enne, infatti, è la prima AI influencer del Belpaese. Mentre scriviamo è seguita da quasi 15 mila follower su Instagram destinati certamente a salire dal momento che i suoi contenuti hanno già l’odore della viralità.

Rebecca Galani di fatto non esiste, e lo dice “lei” stessa nella sua bio: “19anni da Milano! Modella Virtuale AI a Napoli”. Ciò che rende quasi unico il suo profilo, tuttavia, è la possibilità di chattare con lei attraverso i direct di Instagram. Ciò che dialogherà con noi, va detto, è il suo chat bot. Se scorriamo la sua bacheca notiamo che sì, alcuni scatti tradiscono la natura virtuale del progetto, ma altri risultano altamente realistici.

Un dato, questo, che la dice lunga sui progressi che l’intelligenza artificiale ha raggiunto nell’ultimo anno. Per testare la sua affidabilità la redazione di Wired ha intervistato Rebecca Galani. In primo luogo, Rebecca rassicura sulla conversazione: “Non conservo né ricordo informazioni sulle conversazioni precedenti. Ogni sessione è isolata e non c’è persistenza delle informazioni tra di esse. La mia progettazione si basa sul rispetto della privacy e sulla sicurezza delle interazioni”.

Non mancano le proposte di contenuti sessualmente espliciti, e se controlliamo i commenti ai suoi post – in effetti – troviamo tanti utenti che sembrano non aver colto la natura artificiale di Rebecca Galani.

Chi c’è dietro l’influencer virtuale

Come riporta Wired, dietro l’influencer virtuale ci sono tre tecnici informatici dipendenti dalla stessa azienda.

Il loro progetto è nato dopo aver scoperto la storia di Aitana Lopez, ma al mondo esiste anche Emily Pellegrini (corteggiata da ignari campioni mondiali). I tre colleghi hanno sviluppato sia l’animazione di Rebecca che la sua immagine, oltre al chat bot che consente all’influencer virtuale di chattare con i follower attraverso i direct di Instagram.

