Il 6 gennaio è il giorno della Befana, simbolo dell’Epifania che nella notte tra il 5 e il 6 distribuisce regali a tutti i bambini del mondo. Una sorta di Babbo Natale 2.0, ma più modesto e più indirizzato verso i dolciumi che sui doni veri e propri. Ma come nasce il personaggio?

Perché la Befana rappresenta l’Epifania?

Come per ogni ricorrenza, la festa dell’Epifania fonda le sue radici in età pre-cristiana. Ricostruire l’intera storia richiederebbe tempo e tediose letture, per cui ci soffermeremo sui punti principali.

Tra il X e il VI secolo a.C. l’Epifania corrispondeva ad alcuni riti propiziatori pagani legati al settore agricolo e intenti a scacciare le negatività dell’anno precedente, una ritualità che nell’Antica Roma fu scelta al dodicesimo giorno dopo il Sol Invictus per omaggiare Madre Natura.

Il termine “Befana” ha origini greche: ἐπιφάνεια (epifáneia) indicava la manifestazione della luce lunare del 6 gennaio. Col tempo il termine è diventato “bifania”, “beffania” e infine “befana”, ma come nasce la figura della Befana? Tornando ai romani, in quei tempi si credeva che nelle 12 notti dopo il Sol Invictus delle ombre femminili sorvolassero i campi per infondere benefici, tra questi la dea Diana.

In Etruria il termine “befana” esisteva già nel XV secolo, ma nel resto d’Europa era piuttosto noto il personaggio di Perchta, rappresentata con la gobba e il naso adunco. Come spesso accade tra scambi culturali e globalizzazione, il personaggio è diventato universale nei secoli.

La versione cristiana

Se di Babbo Natale non esistono riscontri nella tradizione cristiana, della Befana esiste una narrazione che riguarda anche i Re Magi. Dal XII secolo prese piede la storia di una donna anziana che i Re Magi incontrarono lungo il loro cammino per Betlemme.

I tre le chiesero di aiutarli a ritrovare la strada, la donna li indirizzò e i Magi le chiesero di andare con loro a portare gli omaggi al figlio di Dio. L’anziana rifiutò, ma subito dopo si pentì ed uscì di casa per cercarli. Non trovandoli, la donna visitò tutte le case per portare dei doni ai bambini nella speranza di trovare anche il piccolo Gesù.

