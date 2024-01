Sembra proprio che i fan della girl band non dovranno attendere oltre. La reunion delle Spice Girls è in programma per il 2024 e a confermare le voci che si rincorrono da mesi è proprio una di loro, Mel B.

Non è la prima volta che se ne parla, ma stavolta a confermare le voci in rete è una delle Spice Girls e dalle sue parole apprendiamo che si sta lavorando ad un grande ed importante progetto che verrà annunciato molto presto e che coinvolgerà tutto il mondo. Mel B si è anche sbilanciata sul periodo ipotetico della comunicazione: metà del 2024.

Non resta che attendere, dunque, i primi sei mesi dell’anno appena iniziato, stando alle sue parole.

“Stiamo lavorando a un grande progetto, che sarà annunciato molto presto, a metà del prossimo anno. Non posso dire molto al riguardo, ma siamo tutte e cinque, il che è davvero emozionante”, ha dichiarato la cantante a proposito della reunion delle Spice Girls.

Le Spice Girls devono il loro successo mondiale agli anni 90. Era il 1994 quando si sono formate, in 5, e ognuna di loro ha conquistato i fan in modo diverso.

Le Spice Girls sono:

Melanie Brown

Melanie Chisholm Emma Bunton Geri Halliwell Victoria Beckham

Quest’ultima, nel corso della sua carriera, ha abbandonato la musica per diventare una famosa stilista di moda e ha sposato il celebre calciatore David Beckham.

Le Spice Girls hanno raggiunto il successo mondiale con il loro singolo di debutto Wannabe, rilasciato nel 1996, che ha raggiunto la vetta delle classifiche internazionali. Hanno proseguito con altri album di successo come “Spice” e “Spiceworld”.

Il gruppo si è sciolto nel 2000 ma si è riunito per un tour che si è tenuto tra il 2007 e il 2008 e successivamente per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Il 2024 potrebbe essere l’anno della reunion delle Spice Girls.