L’attore Christian Oliver è morto in seguito a un incidente aereo che è costato la vita anche alle sue due figlie Madita e Annik, di 10 e 12 anni, e al pilota Robert Sachs. Il velivolo è precipitato pochi istanti dopo il decollo, mentre sorvolava il Mar dei Caraibi. Secondo quanto riferito tramite un comunicato dalla polizia locale di St. Vincent and Grenadines, Oliver si trovava su un monomotore privato. Dopo l’impatto sono intervenuto alcuni pescatori del posto per prestare i primi soccorsi. Successivamente sono intervenuti sommozzatori e guardia costiera che hanno recuperato i quattro corpi e i resti dell’aeroplano.

L’aereo, decollato a Bequia, una piccola isola delle Grenadine, era diretto a St. Lucia. L’attore aveva postato alcune fotografie sui social con una spiaggia tropicale, il che lasciava desumere che la famiglia sarebbe stata in vacanza.

Oliver, 51 anni, di origine tedesca, era noto al grande pubblico per aver recitato in film di successo, come The Good German, al fianco di George Clooney e nella commedia d’azione Speed Racer e con Tom Cruise in Operazione Valchiria.

Importante anche la sua attività per la televisione, prendendo parte alle serie televisive Saved by the Bell: The New Class, Squadra Speciale Cobra 11 e Sense8.

