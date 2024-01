Dopo che è trapelato il prezzo europeo della serie Samsung Galaxy S24, sono emerse alcune nuove informazioni (potrebbero essere stati rivelati dettagli sul prezzo di alcune delle sue parti di ricambio). Un’officina di riparazione slovena (Mobistekla) ha elencato sul suo sito Web i prezzi di diversi pezzi di ricambio per la serie Samsung Galaxy S24. Se accurato, le indiscrezioni dovrebbero aiutarvi a capire quanto dovete spendere se lo schermo del vostro telefono verrà danneggiato o bisognerà sostituire la batteria dopo che le sue condizioni peggiorano.

Come riportato da “SamMobile“, un negozio di riparazione sloveno ha elencato i prezzi per batteria, schermo, vetro anteriore e posteriore, fotocamera, altoparlante e altre parti dei Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Per l’S24, la batteria costa 68 euro, mentre la riparazione dello schermo e del vetro frontale costa 259 euro. Lo chassis anteriore costa 165 euro, mentre quello posteriore potrebbe costare 71 euro. Secondo quanto riferito, il copriobiettivo della fotocamera costa 42 euro, mentre le fotocamere anteriore e posteriore costano rispettivamente 69 e 99 euro.

La batteria dell’S24+ costa 72 euro, mentre il vetro anteriore con schermo costa 255 euro. I pezzi di ricambio per il vetro anteriore e posteriore hanno un prezzo rispettivamente di 175 e 72 euro. I costi di sostituzione delle fotocamere anteriore e posteriore dell’S24+ ammontano rispettivamente a 75 e 105 euro. I copriobiettivi per le fotocamere posteriori costano 45 euro. Si dice che l’S24 Ultra, il più costoso dei tre telefoni della gamma, abbia un prezzo di 1449 euro per la versione da 256GB. Il prezzo di sostituzione dello schermo potrebbe essere di 375 euro, mentre i pannelli di vetro anteriore e posteriore potrebbero costare rispettivamente 199 e 48 euro. Le fotocamere anteriore e posteriore avrebbero un prezzo rispettivamente di 66 e 150 euro. Il costo per la sostituzione della custodia (corpo) sarà di 350 euro, ovvero più di 100 in più rispetto all’S24 (233 euro) e all’S24+ (243 euro), e potrebbe essere a causa del suo presunto telaio in titanio che costa di più da realizzare.