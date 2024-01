Manca sempre meno all’uscita dei Samsung Galaxy S24 in Italia e, proprio in queste ore, sono trapelati i prezzi che verranno fissati per il nostro mercato. Un dettaglio non di poco conto per tutti coloro che stanno seguendo con attenzione le indiscrezioni riguardanti la serie di smartphone Android più attesa del 2024. Insomma, dopo esserci soffermati su temi inerenti la scheda tecnica di questi prodotti, come avrete osservato con il nostro ultimo articolo a tema, bisogna analizzare in modo approfondito quale sarà l’approccio commerciale del produttore coreano nel nostro Paese in vista delle prossime settimane.

Analizziamo più da vicino i prezzi dei Samsung Galaxy S24 in uscita in Italia: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Alla luce delle informazioni trapelate oggi 5 dicembre, dunque, possiamo fare finalmente qualche considerazione in più sui prezzi dei Samsung Galaxy S24 in uscita in Italia. A detta di una fonte autorevole come Roland Quandt, le decisioni del colosso asiatico pare siano molto chiare sotto questo punto di vista, considerando che dovremmo partire da 899 euro per il Galaxy S24 da 128 GB. Le informazioni raccolte oggi dalla suddetta fonte, appaiono quasi sempre abbastanza affidabili.

Provando ad analizzare la situazione più in profondità, emerge che la versione da 256 GB del Samsung Galaxy S24 costerà 959 euro. Si dice che le versioni da 256 GB e 512 GB del Galaxy S24+ possano partire rispettivamente da 1.149 e 1.269 euro, senza grandi scostamenti rispetto a quanto osservato un anno fa con il Samsung Galaxy S23. Il Galaxy S24 Ultra avrà un prezzo al momento del lancio pari a 1.449 euro per la variante da 256 GB. Il modello da 512 GB del telefono con ogni probabilità avrà un costo di 1.569 euro, mentre quello da 1 TB potrebbe arrivare 1.809 euro in Italia.

Staremo a vedere se le decisioni per i Samsung Galaxy S24 in Italia saranno effettivamente queste.

