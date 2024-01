Il prossimo 11 gennaio, POCO ha confermato che annuncerà in India la serie X6 e gli smartphone M6 Pro 4G. Il sub-brand di Xiaomi ha iniziato a rendere note le specifiche e le caratteristiche chiave della la nuova famiglia di mid-range. Adesso, POCO ha confermato i dettagli del software dell’X6 Pro 5G. Difatti, POCO ha annunciato sul suo account ufficiale X (ex Twitter) che il POCO X6 Pro 5G verrà fornito con HyperOS pronto all’uso. Ciò lo renderà il primo dispositivo in India ad essere lanciato con la nuova interfaccia utente di Xiaomi che ha sostituito la MIUI.

Xiaomi ha già confermato che lo Xiaomi 13 Pro e lo Xiaomi Pad 6 saranno presto i primi device a ricevere HyperOS. Per quanto riguarda il Redmi Note 13, recentemente annunciato in India, sfortunatamente è fornita con MIUI preinstallata. È già stato confermato che il POCO X6 Pro 5G sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra e manterrà lo stesso design del suo predecessore con un modulo fotocamera rettangolare allungato sul pannello posteriore. L’attuale offerta è caratterizzata da una camera di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile da 5000mm2 per la dissipazione del calore.

Un elenco Amazon, trapelato accidentalmente del POCO X6 Pro 5G, ha rivelato che sarà dotato di un display AMOLED LTPS da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 1,5K. Lo smartphone sarà dotato di una fotocamera principale da 64MP abilitata all’OIS abbinata a obiettivi ultra-wide da 8MP e macro da 2MP. Davanti, una selfie-cam da 16 MP. Secondo quanto riferito, il dispositivo sarà supportato da un’unità batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 13 su interfaccia HyperOS.

