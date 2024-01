Da tempo si perpetua l’increscioso disservizio di NoiPA non funzionante per un gran numero di utenti che accedono al portale, soprattutto dipendenti della scuola italiana con contratto di lavoro precario e non stabile presso gli istituti. Si sperava che la situazione migliorasse con l’inizio del nuovo anno, dopo aver ottenuto la certezza di un attacco hacker subito dal portale ad inizio dicembre. Nulla si muove su questo fronte purtroppo e la sezione per la consultazione dei pagamenti risulta ancora ben lontana dall’essere accessibile. Proprio per le transazioni a favore dei lavoratori almeno, sembrano giungere delle ottime notizie.

Il punto della situazione per il disservizio tecnico è il seguente. NoiPA non funziona ancora oggi nonostante i vari tentativi di accesso al portale con SPID. Momentaneamente, almeno in alcuni casi e per specifici utenti, il superamento dell’anomalia era stato possibile grazie al login alla stessa piattaforma con Carta d’Identità Elettronica. Nessuna soluzione generale e definitiva è stata invece fornita affinché il servizio sia finalmente a disposizione di tutti i richiedenti.

A fronte di tutti i problemi ancora presenti, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha appena diramato un comunicato in merito ai pagamenti dovuti ai lavoratori precari. Il via agli accrediti non ancora effettuati è previsto (in via straordinaria) da MEF- NOIPA con un’emissione speciale per il giorno 11 gennaio 2024, con data esigibilità 18/19 gennaio 2024. Insomma, anche se NoiPA non funziona ancora e i lavoratori non hanno modo di visualizzare il loro cedolino nell’area riservata del portale, almeno le somme spettanti dovrebbero essere rese disponibili ben presto sui conti dei beneficiari. Il condizionale è d’obbligo, attendiamo la certezza delle avvenute transazioni, così come di notizie ufficiali sul ripristino di tutte le funzioni del portale della pubblica amministrazione.

