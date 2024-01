Jasmine Trinca racconta La Storia, la nuova fiction di Rai1, ispirata all’omonimo romanzo di successo di Elsa Morante, che debutterà l’8 gennaio. Diretto da Francesca Archibugi, è un racconto universale in quattro puntate, tra dramma e riscatto nell’Italia della Seconda guerra mondiale.

“La sfida più grande è stata quella di mostrare come le persone semplici possano fare la Storia senza compiere nulla di straordinario”, spiega l’attrice protagonista sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ida non è un personaggio femminile dotato di qualche potere: resiste agli orrori della guerra in modo passivo, anche se occasionalmente mostra una forza incredibile. In lei convivono l’animaletto e l’animalesco.”

Jasmine Trinca è molto legata all’opera di Elsa Morante: “È il mio romanzo del cuore, il primo che ho letto e a cui sono molto legata perché ha tanti punti in comune con la mia vita.” L’attrice spiega di essere cresciuta nel quartiere del Testaccio, a Roma, dove è ambientata La Storia. “Ricordo che si respirava la leggenda legata al romanzo della Morante. E anche per questo ho sentito doveroso trattare con la dovuta riverenza questa grande scrittrice.”

In onore della celebre scrittrice, la Trinca ha chiamato sua figlia Elsa. “Come ho detto sono molto legata a questa figura. La Morante abitava di fronte al palazzo dove stavamo io e mia madre”, ricorda, sempre nell’intervista con Sorrisi. “E, tra l’altro, proprio in quel palazzo in cui ho vissuto è stata girata la serie. Quindi mi sono sentita a casa.”

Tra i momenti difficili sul set, Jasmine Trinca menziona la scena dello stupro, che ricorda quanto fu drammatico girarla, “così come quella del bombardamento del 1943 nel quartiere di San Lorenzo. Ma tutta la narrazione è seminata da scene forti”.

Nel cast de La Storia anche Elio Germano nel ruolo di Giuseppe Cucchiarelli; Asia Argento interpreta Santina; e Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi / Davide Segre.

