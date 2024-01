Il genere umano ha il suo primo contatto con individui di razza aliena. Il 21 marzo 2024 debutta su Netflix Il problema dei 3 corpi, serie creata da David Benioff, D. B. Weiss (gli stessi di Game of Thrones) e Alexander Woo, è ispirata al primo capitolo della trilogia letteraria di fantascienza scritta dal cinese Liu Cixin, Memoria del passato della Terra.

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale di Netflix, la serie è un “storia di ampio respiro che copre il passato, il presente e il futuro della Terra”.

Il cast de Il problema dei 3 corpi attinge in parte a Game of Thrones, ultimo grande adattamento letterario per la televisione di Benioff e Weiss. Protagonisti della serie sono infatti Liam Cunningham e John Bradley, che nella saga fantasy hanno interpretato i ruoli di Ser Davos Seaworth e Sam Tarley. Saranno della partita anche Benedict Wong e Tsai Chin, direttamente dall’Universo Cinematografico Marvel. Ecco gli interpreti principali che fanno parte del cast di Il problema dei 3 corpi:

Saamer Usmani

Jess Hong

Jovan Adepo

Rosalind Chao

Sea Shimooka

John Bradley

Eiza González

Liam Cunningham

Benedict Wong

Alex Sharp

Jonathan Pryce

Ben Schnetzer

La saga de Il problema dei tre corpi descrive il primo contatto tra l’umanità e una razza aliena. Il romanzo è ambientato inizialmente negli anni ’60, durante la Rivoluzione culturale in Cina. L’astrofisico Ye Wenjie, a causa dei tumulti dell’epoca, vive un momento di sconforto, quando riceve un messaggio pacifico da un abitante del pianeta Trisolaris, in cui avverte l’umanità di non entrare in contatto col suo popolo. L’uomo però invita comunque gli alieni sulla Terra. La civiltà aliena però impiega 450 anni a raggiungere il nostro pianeta che verrà minacciato e si appresta ad ospitare un conflitto che appare inevitabile. Tra gli umani comunque si forma una frangia pro-Trisolariani, le cui iniziative influenzano in modo determinante gli eventi in patria.

