Che aspetto avranno gli iPhone 16 Pro? Nonostante al lancio dei melafonini manchino tanti mesi, una fonte autorevole come MacRumors ci ha appena fornito delle immagini rendering dei prossimi melafonini Apple sviluppate internamente dai professionisti del sito di settore. Gli esperti sono entrati in possesso dei prototipi dei prodotti Apple e hanno ricevuto nuovi dettagli sul prossimo hardware dell’azienda di Cupertino. Sulla base di tutte queste evidenze, possiamo beneficiare dell’anteprima presente ad inizio e all’interno dell’articolo.

Il punto di partenza per il lavoro presentato si è anche basato sull’aspetto degli attuali iPhone 15 Pro e Pro Max. I bordi curvi della cornice in titanio dovrebbero essere confermati, ma le dimensioni dei telefoni saranno diverse. Tante fonti, in effetti, puntano su un display più ampio per entrambi i top di gamma.

Sulla base di quanto appena detto, l’iPhone 16 Pro‌ (nome in codice Diablo) e ‌iPhone 16 Pro‌ Max (nome in codice Lightning) dovrebbero essere dotati (rispettivamente) di display da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici (per i predecessori le diagonali sono invece di 6,1 pollici e 6,7 pollici). Il cambiamento va di pari passo con l’introduzione del tetraprisma 5x del teleobiettivo per entrambi i modelli (il plus richiede difatti maggiore spazio).

Il design dei pulsanti dei nuovi iPhone 16 Pro dovrebbe essere del tutto simile a quello degli attuali iPhone 15, ma con l’introduzione di un comando aggiuntivo sul lato destro dell’‌iPhone‌. Dovrebbe trattarsi di un pulsante multiuso da configurare per eseguire svariate funzioni personalizzate.

Per finire, in termini di materiali, ‌gli esperti di MacRumors sono convinti che per gli iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max Apple continueranno ad utilizzare lo stesso titanio grado 5 (Ti-6Al-4V) di scena degli iPhone 15 Pro, senza modifiche rispetto a quanto visto quest’anno. Per la colorazione dovrebbe essere introdotta una nuova nuance ma non si hanno ancora specifici dettagli in merito.

