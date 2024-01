Tra non molto, sarà lanciata in India la serie di smartphone POCO X6. I dispositivi sono stati avvistati in recenti teaser, che hanno confermato alcune delle loro specifiche. Adesso, grazie ad una nuova fuga di notizie condivisa tramite un tweet dal noto informatore Sudhanshu Ambhore, sono stati rivelati il design e le specifiche del modello POCO X6 5G tramite un video di unboxing. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Dal tweet che mostra le specifiche del prossimo modello POCO X6 5G del produttore cinese, è possibile dare uno sguardo prima al design, con il device che si mostra in una variante in bianco e nero e scatola di vendita che ospita anche una cover protettiva. La parte posteriore presenta una configurazione a tripla fotocamera e possiamo anche vedere una porta USB di tipo C, una griglia dell’altoparlante, un microfono principale e un vassoio per schede SIM nella parte inferiore. L’informatore, inoltre, aggiunge che il dispositivo sfoggia un alto display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto il cofano, lo smartphone è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen. 2 abbinato a un massimo di 12GB di RAM e fino a 512GB di storage interno.

Ad alimentare il nuovo POCO X6 5G c’è una grande batteria da 5100mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W. Il dispositivo funziona con la skin personalizzata MIUI 14 basata sul sistema operativo Android 13 pronta all’uso. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone presenta sul retro una fotocamera principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La parte anteriore ospita una fotocamera da 16MP per selfie e videochiamate. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, i modelli POCO X6 5G e X6 Pro 5G saranno lanciati in India e a livello globale il prossimo 11 gennaio 2024.

Continua a leggere su optimagazine.com