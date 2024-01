In seguito a diverse indiscrezioni giunte nelle scorse settimane, adesso OnePlus ha finalmente annunciato ufficialmente nel mercato cinese il suo nuovo smartphone OnePlus Ace 3. Andiamo subito a dare un’occhiata alle specifiche tecniche, alle caratteristiche e al prezzo del dispositivo.

Il OnePlus Ace 3 presenta un design piuttosto curato simile a quello dell’ammiraglia di OnePlus e dei telefoni a marchio Ace, come l’Ace 2 e l’Ace 2 Pro. Il device mostra un display AMOLED LTPO ProXDR da 6,78 pollici fornito da BOE con risoluzione 1.5K (2780 1264 pixel), una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, una luminosità fino a 4500nit, 100% DCI-P3 color gamut, touch sampling rate a 360Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2. Il device misura 163,30×75,27×8,8mm e pesa 207gr. Le opzioni di colore all’acquisto sono: Star Black, Moon Sea Blue e Sand Gold. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, con GPU Adreno 740, abbinato a 12 o 16GB di RAM (LPDDR5X) e 256/512GB/1TB di spazio di archiviazione (UFS 4.0).

Si tratta, inoltre, del primo smartphone ad essere fornito con un’enorme batteria da 5500mAh dotata di supporto per la ricarica cablata da 100 W, ciò che manca invece è il supporto per la ricarica wireless. Il telefono verrà fornito precaricato con il sistema operativo Android 14 basato su ColorOS 14. Come connettività, il telefono offrirà il supporto dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4, il GPS, l’NFC e doppi altoparlanti stereo. Quanto al comparto fotografico, il OnePlus Ace 3 presenterà sul retro una tripla fotocamera con sensore primario Sony IMX890 da 50MP (apertura f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 8MP Sony IMX355 (f/2.2) e un macro Howe OV02B da 2MP (f/2.4). Per i selfie, troviamo davanti una fotocamera da 16MP. Il device sarà disponibile in pre-ordine in Cina a partire dall’8 gennaio con i seguenti prezzi: 12/256GB a 2599 Yuan (circa 330 euro al cambio), 16/512GB a 2999 Yuan (circa 390 euro) e 16GB/1TB a 3499 Yuan (circa 450 euro).

