Cala sempre di più su Amazon il prezzo del Samsung Galaxy S23 ed infatti quest’oggi ritroviamo poche scorte a disposizione di tale device sul famoso sito di e-commerce. L’offerta risulta essere così allettante che le varie unità stanno andando a ruba, si consiglia quindi di velocizzare i tempi d’acquisto se si ha intenzione di approfittare di questo prezzo piuttosto vantaggioso. Andando più nello specifico ritroviamo un corposo sconto del 30% applicato sul prezzo precedente di 884,40 euro, arrivano ad un costo finale di 618 euro.

Può essere intelligente puntare sul Samsung Galaxy S23 oggi: cosa sappiamo sul nuovo prezzo di Amazon

Altra offerta estremamente interessante oggi, dunque, secondo quanto raccolto in giornata dopo il report di fine 2023. Parliamo chiaramente del modello base, quindi da 128GB di memoria interna e di colore nero. Se quindi siete interessati a tale top di gamma di stampo Samsung, è bene approfittare del prezzo piuttosto conveniente presentato quest’oggi su Amazon. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di quest’offerta. Non tutti infatti possono spendere l’intera cifra in un’unica volta, pur essendo scontata e per questo Amazon va incontro ai suoi utenti con un pagamento a rate. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23, ricordiamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Dal punto di vista hardware si fa leva sul processore Snapdragon 8 Gen 2 che in questo caso si ritrova con 128GB di memoria interna, mentre la RAM risulta essere di 8GB. Lato fotografico spicca il triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Quello anteriore risulta essere invece da 12 megapixel. Non manca la riproduzione video in 8K ed infine la batteria è da 3900 mAh.

