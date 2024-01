Mr. and Mrs. Smith, film del 2005 divenuto celebre, più che per i suoi contenuti, per aver fatto nascere una delle coppie più chiacchierate degli anni 2000, ovvero Brad Pitt e Angelina Jolie, che della pellicola erano i protagonisti. Oggi quel film è una serie TV che presto sarà disponibile su Prime Video, creata da Donald Glover (Swarm e Atlanta) e Francesca Sloane (Fargo), che sono anche produttori esecutivi.

Nella serie, Glover veste anche i panni di John Smith, il ruolo che fu di Brad Pitt, mentre al suo fianco, al posto di Angelina Jolie, c’è Maya Erskine.

Mr. and Mrs. Smith – Trama

John e Jane Smith sono due agenti segreti che hanno abbandonato le loro vere identità per unirsi nella vita coniugale e nelle missioni di spionaggio, secondo quanto previsto dall’agenzia per cui prestano servizio. Durante i vari episodi i protagonisti affronteranno sempre nuove avventure e man mano evolverà anche la loro relazione, portando alla luce una serie di segreti e manifestando ostacoli alla loro vita di coppia.

Mr. and Mrs. Smith – Cast

Oltre ai due protagonisti, il cast si avvale di nomiillustri dell’industria cinematografica come:

Parker Posey

Wagner Moura

Michaela Coel

John Turturro

Paul Dano

Alexander Skarsgård

Eiza González

Sarah Paulson

Sharon Horgan

Ron Perlman

Billy Campbell

Ursula Corbero

Gli episodi che compongono la prima stagione di Mr. and Mrs. Smith saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 2 febbraio 2024.

