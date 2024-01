In questo primo giovedì del mese e dell’anno 2024, l’app CheBanca non funzione per tanti clienti dell’istituto bancario. Proprio nella mattinata odierna hanno cominciato a manifestarsi delle anomalie abbastanza serie per lo strumento di home banking che risulta inaccessibile. La situazione è in continuo divenire e va esaminata a dovere con i riferimenti opportuni alle modalità per ottenere assistenza dal servizio clienti dell’operatore finanziario.

Per capire la portata del disservizio, il portale Downdetector ci viene in aiuto. A partire dalle ore 10 odierne, si sono riscontrate le prime difficoltà con l’app CheBanca non funzionante al momento dell’autenticazione al proprio profilo. La maggior parte dei clienti ha sperimentato la visualizzazione di una pagina bianca o di qualche errore di codice. Al contrario, una ristretta cerchia di persone (pur riuscendo ad accedere allo strumento) sta sperimentando dei vistosi rallentamenti.

Cosa fare in casi come questi in cui l’app CheBanca non funziona per ottenere la giusta assistenza? Il numero del servizio clienti è raggiungibile al recapito 800.10.10.30 se si chiama da telefono fisso, in particolare dall’Italia. Al contrario, se di prova a mettersi in contatto con il supporto da un numero cellulare o dall’estero, bisognerà invece digitare il +39 02.3200.4141. Entrambi i recapiti appena menzionati non fungono da assistenza tecnica ma solo per quella finanziaria: dunque gli operatori assisteranno i clienti in difficoltà per quanto riguarda eventuali operazioni urgenti con i conti e carte.

Aggiornamento 11:00 – La situazione continua a non migliorare: i problemi con l’app CheBanca rimangono tali e, almeno per il momento, non si registrano riscontri da parte dell’istituto bancario per comprendere la loro vera natura. Per questo motivo, non siamo in grado di ipotizzare quali possano essere i tempi di ripristino del servizio alla sua piena normalità, se brevi o piuttosto lunghi.

