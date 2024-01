Il prossimo 17 gennaio è previsto il lancio della serie Samsung Galaxy S24, con le pre-prenotazioni per il Galaxy S24 già in corso in India. In seguito all’uscita della serie Galaxy S, il colosso sudcoreano introduce solitamente i suoi smartphone premium della serie Galaxy A di fascia media poco dopo; il device di punta della serie A del 2024 dovrebbe essere il Samsung Galaxy A55.

Prima del rilascio ufficiale, diversi titoli dei giornali Android hanno svelato i rendering dettagliati del Samsung Galaxy A55, mostrando il design dello smartphone e le opzioni di colore disponibili. Lo smartphone sfoggerà un retro piatto con tre anelli che sporgono per la fotocamera; mentre i lati resteranno prettamente piatti, e vi sarà un notevole elemento di design dove si trovano il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Samsung ha così optato per un design rialzato e curvo in quell’area specifica piuttosto che mantenerlo del tutto piatto. Sono giunte anche speculazioni circa il telaio del Samsung Galaxy A55, che potrebbe essere realizzato in metallo. Anteriormente, il dispositivo sarà caratterizzato da cornici evidenti, ma uniformi (tranne quella inferiore). Il device presenterà anche un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda le opzioni di colore, il Samsung Galaxy A55 verrà fornito con le colorazioni Awesome Iceblue, Awesome Lilac e Awesome Navy. A parte ciò, non si sa altro circa il nuovo device. Tuttavia, un precedente elenco di Geekbench ha rivelato che il dispositivo sarà dotato di un processore Exynos 1480 con quattro core ad elevate prestazioni con clock a 2,75GHz e quattro core di efficienza a 2,05GHz. Il telefono disporrà di 8GB di RAM e forse fino a 256GB di spazio di archiviazione. Lato software, è possibile aspettarci il sistema operativo Android 14 basato su One UI 6.1. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli.

