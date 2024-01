Se siete interessati all’acquisto di uno smartphone Android potentissimo, ottimo per qualità costruttiva, dotato di funzioni avanzate e di un design moderno, vi suggeriamo quest’oggi dell’interessante offerta del Realme GT 5G Master Edition. Il device sarà vostro sfruttando uno sconto del 18% al prezzo finale di 296,70 euro (invece di 359,99 euro di listino), Dual Sim, con il colore Cosmos Black e nella capacità di memoria interna da 128GB. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce stesso, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Realme GT 5G Master Edition misura 159.2 x 73.5 x 8.0/8.7mm per 180gr. di peso; è costruito in pelle vegana e lato software esegue il sistema operativo Android 11 su interfaccia Realme UI 2.0. Presenta un ottimo display SuperAMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400pixel, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 778G 5G, abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 642L . Lo smartphone è poi alimentato da una batteria da 4300mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 65W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il prossimo Realme GT 5G Master Edition offrirà sul retro una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da un sensore primario da 64MP (f/1.8), un grandangolare da 8MP (f/2.2) e un obiettivo macro da 2MP (f/2.4); davanti, uno sparatutto da 32MP (f/2.5). In termini di connettività, il dispositivo assicura 5G – 7500 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, porta USB Type-C 2.0 e USB On-The-Go.

