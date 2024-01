In tanti si chiedono quando escono i biglietti di Roma-Inter del 10 febbraio, trattandosi di una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due compagini. I giallorossi sono a cacca di continuità nel tentativo di strappare un posto nella prossima edizione della Champions League, mentre i nerazzurri chiuderanno un mese di fuoco in cui dovranno vedersela con la Juventus che non molla di un centimetro in vetta alla classifica. Tra l’altro, saltando il turno di campionato dovuto alla Supercoppa, ci sono buone probabilità che i ragazzi di Inzaghi siano costretti a rincorrere in quel particolare momento della stagione.

Capiamo quando escono i biglietti di Roma-Inter del 10 febbraio: le previsioni sull’uscita

Insomma, tanti spunti interessanti, come del resto avevamo premesso nelle scorse settimane parlando della vendita dei biglietti per la sfida tra Monza e Inter. Allo stato attuale, non ci sono notizie ufficiali a proposito dei ticket per la sfida in programma allo Stadio Olimpico. Se vogliamo, si tratta quasi di un’anomalia, visto che il club capitolino è solito anticiparsi moltissimo quando arrivano sfide del genere. Alla luce del trend di questo club, ci sono buone probabilità che la situazione si possa sbloccare a strettisisimo giro.

Essendo in programma il match tra poco più di un mese, la previsione è che i biglietti di Roma-Inter siano in uscita nel giro di una settimana circa. Resta da capire se il settore ospiti verrà sbloccato da subito, o se la decisione sarà di attendere eventuali disposizioni delle Autorità. In questi anni, comunque, non sono state messe in atto particolari limitazioni, se non l’essere in possesso della Fidelity Card. Con quella, dovrebbe essere possibile acquistare uno dei 5.000 ticket disponibili per i tifosi nerazzurri.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori dettagli su quando escono i biglietti di Roma-Inter.

Continua a leggere su optimagazine.com