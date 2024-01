Dopo una serie di rinvii sarà finalmente disponibile in streaming l’adattamento televisivo del bestseller di Donald L. Miller “Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany”. La miniserie, intitolata più semplicemente Masters of the Air, creata da John Shiban e John Orloff, era prevista in un primo momento per HBO, ma poi è passata ad Apple TV+. Si tratta di un progetto ambizioso, prodotto da Steven Spielberg e Tom Hanks insieme con Gary Goetzman, che può contare su un cast di assoluto spessore. La regia è affidata a: Cary Joji Fukunaga, Anna Boden, Ryan Fleck, Dee Rees e Timothy Van Patten.

Masters of the Air – Trama

La miniserie segue le vicende dell’ Ottava Forza Aerea dell’Esercito degli Stati Uniti, uno dei battaglioni che soffrì maggiormente durante i combattimenti contro i nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale. Possiamo considerare Masters of the Air come il terzo capitolo di un progetto narrativo sul conflitto tra Forze Alleate e Asse, guidato da Spielberg e Hanks, che ha già portato alla creazione di Band of Brothers (2001) e The Pacific (2010).

Masters of the Air – Cast

Nel cast stellare di Masters of the Air troviamo Austin Butler, apprezzatissimo pe rla sua interpretazione di Elvis Pressley nell’ultimo film di Baz Luhrmann, Barry Keoghan (Dunkirk), Anthony Boyle (The Plot Against America e Derry Girls), Callum Turner (War & Peace), Nate Mann, e i figli d’arte Sawyer Spielberg e Rafferty Law (figlio di Jude Law).

I 9 episodi della ministerie Masters of the Air saranno disponibili in streaming su Apple TV+ a partire dal 26 gennaio 2024.

