In questa primissima parte del 2024 sta spopolando ancora una volta la truffa dei pacchi dimenticati Amazon a 2 euro. Bancali di prodotti del noto e-commerce non sarebbero giunti a destinazione perché non reclamati dai legittimi proprietari e dunque sarebbe in corso una svendita per piazzarli presso nuovi clienti. La prospettiva di ottenere tantissima merce ad una somma davvero ridicola potrebbe fare a gola a molti ma non c’è dubbio che siamo al cospetto di un raggiro ben collaudato, pronto a scatenare dei pericolosi risvolti.

Non è la prima volta che sui social giunge la falsa notizia dei pacchi dimenticati Amazon in vendita a soli 2 euro. Anche questa volta la truffa appare come un post sponsorizzato sulle bacheche degli utenti iscritti a Facebook. Un’immagine esplicativa della merce bloccata in magazzino (come quella presente ad inizio articolo) fa da cornice al tentativo di raggiro conclamato. Quelli mostrati non sono i bancali di prodotti Amazon venduti a pochi spiccioli. Con un fotomontaggio, neanche ben lavorato, si vuol far credere alla vittima di turno che un vero affare è distante solo qualche click.

Cosa si rischia cadendo nella trappola? La truffa dei pacchi dimenticati Amazon funziona nel seguente modo. Il link proposto sui social conduce ad un finto sito Amazon dove avviene la falsa transazione. Ai malcapitati che credono nel raggiro vengono richiesti i dati dell’account Amazon, dunque quelli sensibili del metodo di pagamento. Una volta finite nelle mani dei cybercriminali, queste informazioni verranno utilizzate per operazioni non autorizzate, soprattutto per ammanchi di somme più o meno cospicue dai conti. Proprio per questo motivo, andrebbe prestata la massima attenzione ad operazioni social come quella appena esaminata. Bisognerebbe diffidare sempre di offerte così eclatanti da parte di brand rinomati e segnalare senz’altro a Facebook (come in questo caso) annunci di questo tipo. Un numero inferiore di persone dovrebbe essere dunque esposto al pericolo.

