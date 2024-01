Meta ha avviato un nuovo procedimento per l’archiviazione delle chat WhatsApp, infatti dal 2024 ci saranno cambiamenti importanti per gli utenti Android. Approfondendo la questione la piattaforma di Meta non fornirà più agli utenti il servizio di archiviazione gratuita su Google Drive. Questo significa che per i vari backup delle chat di WhatsApp sarà necessario sacrificare una parte del proprio spazio di archiviazione di Google Drive.

Conosciamo meglio i limiti al backup WhatsApp in arrivo: cosa cambia per gli utenti e da quando saranno validi

Insomma, non solo contenuti leggeri, come quelli analizzati a Capodanno qui da noi. Fino ad ora le chat di WhatsApp non venivano salvate sullo spazio personale dell’utente, bensì su uno spazio che era stato messo a disposizione da Meta. Ora però, principalmente per gli utenti Android, la situazione cambierà, infatti si avranno a disposizione solo 15GB, superato il limite il backup di WhatsApp avverrà sullo spazio di archiviazione personale di Google Drive.

Questo cambiamento avverrà per tutti gli utenti Android in questa prima parte del 2024, anche se tale processo è stato avviato già alla fine del 2023 per coloro che usufruiscono del servizio beta di WhatsApp. Già a partire da questo mese di gennaio, gli utenti Android inizieranno a ricevere una notifica in cui mostrerà il periodo in cui inizierà questo tipo di modifica. Ci sarà un banner presente per circa 30 giorni e poi si procederà al cambiamento. Può essere utile sapere come si possa scegliere un servizio differente da Google Drive per archiviare le chat WhatsApp.

Infatti possono essere condivise con altri dispositivi Android tramite la funzionalità di trasferimento delle chat di WhatsApp. Una procedura che può essere effettuata scansionando un codice QR e collegando il dispositivo da cui si desidera trasferire le chat e il dispositivo su cui verranno trasferite le chat. Si può anche eseguire solo il backup dei dati di testo, rimuovendo i file multimediali che indubbiamente occupano più spazio di archiviazione. Un cambiamento che con molta probabilità avverrà poi anche per gli utenti iOS, ma per ora si parla solo degli utenti Android che utilizzano WhatsApp.

