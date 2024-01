Nome: Emily

Cognome: Pellegrini

Paese: Italia

Piattaforme: Instagram, Fanvue

Categoria: Creator, modella

Chi è Emily Pellegrini

Una modella di 23 anni dalle caratteristiche fisiche assolutamente catchy, perfette per raggiungere il successo sui social media in pochissimo tempo e seguita abbastanza per attirare l’attenzione dei grandi nomi dello sport e dello spettacolo. Questa è Emily Pellegrini, italiana d’origine che vive a Los Angeles e vanta più di 140 mila follower su Instagram, con un profilo anche sulla piattaforma Fanvue.

Qual è il suo segreto? Il post pubblicato nel momento giusto? L’hashtag più in tendenza? Lo scatto audace. Forse, ma la vera chicca per i più curiosi è che Emily Pellegrini non esiste.

Emily, infatti, nasce dalla fantasia di creator misteriosi che intervistati dal Daily Mail raccontano: “Ho chiesto a Chat GPT qual è la ragazza dei sogni dell’uomo medio e diceva ‘capelli castani lunghi e gambe lunghe’, quindi l’ho fatta esattamente come diceva”. Una volta sbarcata su Fanvue, il sito per abbonamenti omologo di OnlyFans, Emily Pellegrini è stata in grado di guadagnare 10 mila dollari in pochissime settimane.

I messaggi degli sportivi

“Calciatori, miliardari, lottatori di MMA e tennisti” non fanno che inviare direct a Emily Pellegrini per invitarla alle loro serate vip a Dubai, i grandi ricevimenti imbevuti di sfarzo e brand e molto altro.

Molti di loro, infatti, non conoscono il segreto dell’influencer di oggi e per questo non fanno che chiederle di inviare loro il numero WhatsApp. La stessa ideatrice del progetto non nasconde una certa sorpresa nel constatare che alcuni dei nomi più importanti dello sport cercano disperatamente un contatto con la bella influencer.

“Ho pensato: ‘Che ca**o sta succedendo?'”, confessa l’ideatrice ripensando ai primi contatti illustri. Tra questi, un giocatore tedesco famoso in tutto il mondo di cui mostra gli screenshot: “Come può un ragazza bella come te non avere un fidanzato?”, le chiede lui, e lei risponde: “Non lo so, ihih”, dunque per ben tre volte il campione le chiede di sentirsi su WhatsApp. Emily lo ferma e gli dice che attualmente comunica soltanto via Instagram e Fanvue, al che lui le chiede se esiste un modo più diretto per comunicare.

