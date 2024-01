I prossimi flagship Samsung Galaxy S24 sono quasi arrivati: l’azienda asiatica ha inoltrato gli inviti per il prossimo evento Unpacked, che si terrà presto a San Jose, in California. Il colosso di Seul accetta prenotazioni e premia i primi utilizzatori con uno sconto di 50 dollari sui dispositivi di nuova generazione. Il produttore sudcoreano afferma che il Samsung Galaxy S24 offrirà un’esperienza mobile completamente nuova, ora alimentata dall’intelligenza artificiale, ma non ha confermato alcuna specifica hardware. Maggiori dettagli saranno svelati il ​​17 gennaio. Anche così, sono emerse informazioni ufficiali e non ufficiali sufficienti per dipingere un quadro quasi completo di come la serie Samsung Galaxy S24 affronterà il problema Exynos e Snapdragon.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy S24 non sarà una serie esclusiva Snapdragon come lo è il Galaxy S23; tuttavia, non adotterà nemmeno la vecchia formula del chip su due fronti. Almeno, non del tutto. Dopo aver rilasciato il Galaxy S22 e il chip Exynos 2200 nel 2022, il colosso di Seul ha impiegato un anno in più per sviluppare un nuovo silicio e non ha rilasciato un SoC Exynos di fascia alta nel 2023. Di conseguenza, l’intera serie Galaxy S23 è stata alimentata da Snapdragon. Exynos sta ora tornando alla ribalta, ma recenti rapporti indicano che il prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra sarà l’unico modello della serie di punta a utilizzare un chip Snapdragon ovunque. Il modello Ultra non utilizzerà un SoC Exynos; tuttavia, i modelli base e Plus lo faranno.

Come in passato, alcune Regioni riceveranno Exynos, mentre altre Snapdragon. Se il lancio del Galaxy S22 nel 2022 è qualcosa su cui basarsi, i prossimi Samsung Galaxy S24 e S24+ condivideranno i chip Exynos e Snapdragon come segue: i Samsung Galaxy S24 e S24+ con Exynos in Europa, CSI, Asia sud-occidentale, Medio Oriente e Africa; le varianti con Snapdragon saranno disponibili in Cina, Giappone, America Latina, Nord America, Corea del Sud e Sud-Est asiatico. Per quanto riguarda i chip stessi, sono ufficialmente conosciuti come Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen. 3. Entrambi vantano miglioramenti delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti e potenti funzionalità di intelligenza artificiale.

